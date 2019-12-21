نجوم أثاروا الجدل برحيلهم في 2019

فقد الوسط الفني في عام 2019، عددًا كبيرًا من نجوم تركوا في أنفسنا برحيلهم أثرًا كبيرًا، لكنهم تركوا بصماتهم علي الشاشة لتعوضنا ولو بجزء يسير عن فقدانهم، فلكل منهم تاريخ حافل من الأعمال التي تتحدث عنهم، ومواقف إنسانية لا تُنسي.

وأثار بعض هؤلاء النجوم برحيلهم جدلًا كبيرًا دون إرادتهم، فمن منا لا يرغب في الرحيل بهدوء، إلا أن الرياح دائمًا ما تأتي بما لا تشتهي السفن.

وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها أبرز نجوم الفن الذين أثاروا جدلًا وشغلوا السوشيال ميديا برحيلهم في عام 2019.

هيثم أحمد زكي

كان لرحيله وقعًا غامضًا ومليئًا بالتساؤلات، بداية من اقتحام الشرطة لمنزله بمدينة الشيخ زايد، بعد فشل خطيبته في التواصل معه هاتفيًا، ومرورًا بتشريح جثمانه للتحقق من سبب الوفاة، وتعثر صدور تصريح دفنه، وحتى غياب أفراد عائلته عن الجنازة.

رحل هيثم عن عالمنا في شهر نوفمبر الماضي، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر ناهز الـ35 عامًا، وهو نفس العمر الذي توفيت فيه والدته الفنانة هالة فؤاد، حيث وُجد وحيدًا في شقته وقد لفظ أنفاسه الأخيرة.

انتشرت الكثير من الأقاويل حول وفاته علي مواقع السوشيال ميديا، أبرزها كانت تعرضه للتسمم، وذلك

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بسبب ما تردد حول شعوره بالإعياء قبل ساعات من وفاته، وذهابه إلي إحدي الصيدليات القريبة من منزله لإحضار دواء يخفف من آلامه، إلا أن التقارير أثبتت بأن الوفاة طبيعية وسببها كما ذُكر سابقًا هبوط حاد بالدورة الدموية.

وبعد التأكد من سبب الوفاة، وجدوا صعوبة في استلام جثمان الفنان الراحل بسبب عدم وجود أي فرد من أسرته، ليتواصل بعدها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية مع الجهات المختصة، لإصدار قرار يسمح له بتسلم الجثمان نيابة عن عائلته.

شعبان عبدالرحيم

توفي شعبان عبدالرحيم عن عمر ناهز الـ62 عامًا داخل مستشفى المعادي العسكري، بعد تعرضه لأزمة صحية.

ورغم أن شعبان لم يتورط في أي خلافات مع أي شخص من الوسط الفني والإعلامي، إلا أنه بعد وفاته اقترن اسمه رغمًا عنه بالإعلامية آيات عرابي، التي أعلنت علنًا عبر حسابها بموقع "تويتر"، عن شماتتها في وفاته، قائلة: "هلاك شعبان عبد الرحيم صاحب أغنية بنحبك يا سيسي.. خليه ينفعك"، وواجهت تدوينتها بعد ذلك سيلًا هائلًا من

الهجوم عليها من قِبل الكثيرين، وعلي رأسهم الفنان صلاح عبدالله، ورجل الأعمال نجيب ساويرس.شهدت جنازة شعبان عبدالرحيم حضور مجلس نقابة الموسيقيين، والدبلوماسي عمرو موسي أحد أبرز السياسيين المصريين، وذلك تقديرًا منه للمحبة التي كان يكنها الراحل له، والتي عبر عنها علي طريقته المعهودة من خلال أغنية شهيرة مازالت حاضرة حتي الآن منذ طرحها في عام 2000، قال فيها "بحب عمرو موسى وبكره إسرائيل"، وكما كان للسياسي مكانًا في أغنية شعبان، أوجد "موسي" بدوره اسم الراحل في كتابه ضمن ذكرياته وحكاياته عن السياسيين ورجال الدولة.

فاروق الفيشاوي

أثار الفنان فاروق الفيشاوي الجدل في الفترة الأخيرة من حياته وصار محط الأنظار، وبالتحديد في الفترة التي تلت الاعتراف الكبير وهو إصابته بمرض السرطان، و الذي صرَّح به علي مرأي ومسمع من الجميع بشجاعة بالغة، أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ34.

واستمر الجدل بعد وفاة الراحل، بعدما قامت إحدي الصحف بنشر معلومات مسيئة عنه، تحت عنوان "الوجه الآخر للراحل فاروق الفيشاوي"، ما أثار غضب جمهوره ومحبيه وجميع نجوم الوسط الفني.

ولم ينته الأمر عند ذلك الحد، ولم يهدأ غضب الفنانين بمرور الوقت، فخلال عزاء والدة الفنانة يسرا، الذي أُقيم في دار مناسبات مسجد عمر مكرم بالقاهرة، قامت الأخيرة برفقة صديقتها إلهام شاهين بطرد إحدى الصحفيات التابعة لتلك الجريدة، خلال تغطيتها مراسم العزاء، لتنطلق الأقاويل من جديد علي مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أن سبب رد الفعل العنيف من النجمتان كانت الواقعة السابقة.