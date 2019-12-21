5 فنانين أثاروا الجدل في 2019

لا ينقضي عامًا إلا وتتخلله بعض الخلافات بين نجوم الوسط الفني وذويهم، أو مع النقابات أو حتي مع منتجين ومخرجين، وقد تصل بعض هذه الخلافات إلي قاعات المحاكم لتفصل فيها بعد فشل الطرق الودية.

وشهد عام 2019 عددًا ليس بالقليل من تلك الخلافات التي تُركت للقضاء ليحكم فيها، نستعرض هنا في "بوابة الوفد"، لقرائنا أبرزها.

شيرين عبدالوهاب

اعتاد الجمهور علي أزمات شيرين عبدالوهاب المثيرة للجدل في كل عام، والتي تصل أغلبها إلي أبواب القضاء لتفاقمها، آخرها كانت دعوي قضائية أقيمت ضدها تتهمها بالإساءة لسمعة مصر، وإهانة رمز النيل، في واقعة شهيرة عُرفت "بواقعة البلهارسيا".

بدأ الأمر مع شيرين عندما تفوهت بعفويتها المعهودة بحديث أُخذ عليها واعتبره الكثيرون فيه إساءة لمصر، خلال إحدى حفلاتها، حيث طلبت إحدى الحضور منها سماع أغنية "ماشربتش من نيلها"، لترد عليها قائلة: "هيجيلك بلهارسيا اشربي مياه إفيان أحسن".

وقد أجرت نقابة الموسيقيين تحقيقًا مع المطربة شيرين عبد الوهاب بخصوص تلك الواقعة، حتي بعد اعتذارها علي الهواء مباشرة، و قضت محكمة جنح المقطم في مصر بمعاقبتها، بالحبس 6 أشهر بتهمة الإساءة للدولة وتكدير السلم العام، ذلك إلي جانب تغريمها خمسة آلاف جنيه.

محمد الشرنوبي

أقام المطرب والممثل محمد الشرنوبي، دعوى قضائية ضد المنتجة سارة الطباخ، خطيبته السابقة لحل المشاكل التعاقدية المتعلقة بينهما، وحلّ النزاع، وتضمنت الدعوى مطالبة الأخيرة بكشف حساب كامل وتحويل كامل مستحقات الشرنوبي، مع خصم ما تقاضاه بموجب إيصالات موقّعة منه، وذلك بعد فشل جهود الوسطاء في حل الأمور بشكل ودي وتمسك الطباخ بإتمام تنفيذ بنود العقد كاملة.

وكانت سارة الطباخ قد أصدرت بيانًا تحذيريًّا موجهًا لشركات الإنتاج الفني والإعلاني، بعدم التعامل المباشر مع محمد الشرنوبي إلا من

خلال شركتها، وذلك بعدما علمت بوجود مفاوضات من قبل بعض شركات الإنتاج للتعاقد معه.

كما أوقفت نقابة المهن الموسيقية الشرنوبي عن الغناء لحين حل خلافاته مع المنتجة وتنفيذ بنود العقد أو دفع قيمة الشرط الجزائي، في حين أنه صرح في إحدي اللقاءات التلفزيونية السابقة بأن خلافه مع سارة لم يؤثر عليه نهائيًا وحذف ألبوم "كل الفصول الأربعة" من علي موقع يوتيوب لم يشكل أي فارق لديه فالألبوم انتشر والجمهور أحبه وسوف يجد أكثر من طريقة لسماعه، كما أن تلك الخلافات لم توقف مشاريعه الفنية فقد شارك في الجزء الثالث من مسلسل نصيبي وقسمتي، وحقق نجاحًا كبيرًا.

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سمية الخشاب

اشتعلت أزمة كبيرة بين الفنانة سمية الخشاب وطليقها الفنان أحمد سعد، وأصبحت حديث الساعة لفترة طويلة جدًّا، لكن رغم ذلك ظلت تلك الخلافات التي تفاقمت بينهما في نطاق الوسطاء الذين كانوا يحاولون جاهدين حلها، لتفاجئ الخشاب في شهر نوفمبر الماضي، بحصول طليقها على حكم بحبسها لمدة ثلاث سنوات في قضية شيك من دون رصيد.

ولم تقم سمية بنفي أحقية أحمد سعد في قيمة الشيك، لكنها أوضحت أن هناك سوء فهم في الأمر، وأكدت أن الأزمة حدثت بسبب عدم تواجدها في مصر في تلك الفترة، نظرًا لسفرها إلي برشلونة للتكريم، ولم تكن تملك في حسابها ما يكفي لسداد تلك القيمة.

وأعلنت عن امتعاضها الشديد من تصرف أحمد سعد، وأنها عانت منه كثيرًا لكنها لم تتخيل أن يصدر منه ذلك

الفعل، خاصة وأنه لم يتم إعلامها بتلك القضية، وقالت أن لها الكثير من الحقوق التي تنازلت عنها له، ويكفيها دمائها المهدرة بسببه وانفجار طحالها.

المطرب حكيم

اشتعلت أزمة كبيرة بين المطرب حكيم و نقابة الموسيقيين بعد تعرضه لحادث في شهر سبتمبر الماضي، نُقل علي إثره إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، حيث أصدرت النقابة بيانًا علي لسان المتحدث الرسمي لها، تنفي فيه الأمر، مؤكدين أن الحادث وقع في الجهة المجاورة لحكيم فاختلطت الأمور علي من شهدوا الواقعة.

إلا أن حكيم فجر مفاجأة صادمة للجميع بعد نفي النقابة لخبر الحادث، عندما نشر مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قال فيه: "لم أكن أعرف أنكم تحبوني بهذا القدر وأنا الحمدلله بخير وسائقي تعرض لبعض الكدمات فقط وأرجو الدعاء".

وتفاقمت الأزمة عندما تعدي حكيم بالضرب علي مندوب النقابة إبراهيم الصغير، أثناء تواجده بإحدي حفلات الزفاف، ليتقدم رئيس لجنة العمل بالنقابة منصور هندي ضده بشكوى، لتقوم بعدها لجنة التفتيش بالنقابة بإخطار شرطة السياحة بما حدث، كما قدمت شكوي إلي مدير الشئون القانونية بالنقابة سعد المتولي.

غادة عبدالرازق

اختتمت الفنانة غادة عبدالرازق عام 2019، بأزمة قضائية واجهتها مع المخرج والمنتج عادل رضوان، الذي أعلن مؤخرًا عن البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها بسبب فيلم جديد من إنتاجه بعنوان "رؤية".

وكشف "رضوان"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن غادة عبدالرازق أتمت بالفعل تصوير جزء من الفيلم، وفور اعتذارها عن عدم استكمال العمل، رفضت إعادة المبالغ المالية التي حصلت عليها كأجر فني، أو تعويض الخسائر التي نتجت عن انسحابها، بحسب المتفق عليه.

وطالب المنتج نقابة المهن السينمائية بالتدخل لحماية شباب المنتجين من مثل هذه الممارسات التي تؤدي لوقف عجلة الإنتاج وانحدار صناعة السينما المصرية ككل، مؤكدًا أنه لم يبدأ في اتخاذ ذلك الإجراء ضد غادة، إلا عندما استنزف جميع السبل الودّية لتسوية المشكلة، وأن كافة سبل الوساطة بينه وبينها لم تؤتِ ثمارها.

وكانت غادة عبدالرازق قد اعتذرت عن كافة أعمالها الفنية في تلك الفترة، عقب أزمة تسبب بها ظهورها بشكل غير لائق في فيديو "لايف" عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.