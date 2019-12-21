شاهد.. أكرم حسني يدعم عمرو دياب قبل حفل ميدل بيست

دعم النجم أكرم حسني النجم الكبير عمرو دياب، قبل إحياء حفل مدل بيست الليلة، حيث ظهر معه وهو يرافقه من داخل الطائرة. وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، نشر فيديو للنجم أكرم حسني، وجَّه الدعم من خلاله النجم الكبير عمرو دياب. خلاله النجم الكبير عمرو دياب. يشار إلى أن النجم عمرو دياب يستعد الليلة لإحياء أضخم حفلاته ضمن مهرجان ميدل بيست، والذي يعد من أضخم الحفلات العالمية، كما يعد أضخم حفل في Advertisements تاريخ المملكة العربية السعودية، والشرق الأوسط. تاريخ، والشرق الأوسط. يذكر أن النجم أكرم حسني يواصل تصوير مشاهد مسلسل جديد، والذي يحمل اسم تيمون وبومبا، والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2020. ومسلسل تيمون وبومبا من تأليف أحمد وتار، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، كما تدور أحداثه في إطار كوميدي.

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