تراند اليوم : داليا البحيري تنتهي من تصوير دورها في فلانتينو

نتهيت النجمة داليا البحيري من تصوير دورها في مسلسل ” “فلانتينو” للزعيم عادل إمام المقرر عرضه رمضان المقبل

ويجسد الزعيم ضمن أحداث مسلسل “فلانتينو”، دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

يشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.