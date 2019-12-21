مسلسل " الحفرة" في مأزق... لن تصدق عدد الشكاوى ضده

فرضت ‏هيئة الرقابة على الاعمال الفنية التركية RTÜK، عقوبة مالية على مسلسل " الحفرة" مجدداً بتهمة "التشجيع على العنف" و "عرض مشاهد قد تضر بالتطور البدني أو العقلي أو الاخلاقي للأطفال والمراهقين".



وقد وصلت عدد الشكاوى في مركز الهيئة ضد المسلسل، 3 الاف و 382 شكوى.



‏من جهتها، أعلنت الصفحة الخاصة بالمسلسل على " تويتر"، أن المسلسل تلقى عقوبة تنبيه ادارية من قبل هيئة الرقابة.

Advertisements



وأكدت الصفحة أن الهيئة سبق وفرضت عليه عقوبات مماثلة لها لكنها لم تترك أي تأثير على نجاح المسلسل.



من جهتها، أشارت صحيفة "الصباح" التركية، أن نسبة المشاهدات العالية للمسلسل، والمخاوف المتصاعدة من تأثيره على المجتمع، دفع بوزير الداخلية التركي سليمان صويلو، خلال الأسابيع الماضية، إلى تقييم الأمر وسلبياته على فئات واسعة من الأطفال والشباب.



وبدأ عرض مسلسل "الحفرة" في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2017. وتدور أحداثه في أحد أحياء مدينة إسطنبول وأكثرها خطورة، حيث تسيطر عائلة كوشوفالي، وتفرض قوانينها على سكان هذا الحي، كعدم المتاجرة بالمخدرات، وفي حال تم الخروج عن هذا القانون يطبق العقاب مباشرة.