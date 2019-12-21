ما حقيقة استدعاء الشرطة لدنيا بطمة بتهمة ابتزاز فنانين؟

انتشر قبل ايام، خبر استدعاء الفنانة المغربية دنيا بطمة من قبل الشرطة المغربية للتحقيق معها في قضية ابتزاز فنانين وفضح شخصيات مشهورة عبر أحد الحسابات على موقع إنستغرام.

دنيا سارعت لنفي الخبر، وأكدت أن كل ما كتب حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة، واكدت عبر حسابها على "إنستقرام" أن الغيرة تقف وراء الترويج لمثل هذه الاخبار، مؤكدة أنها فنانة مجتهدة وناجحة وهذا ما يجعل البعض يحسدها ويغار منها، وأضافت "كلما زاد حقدكم كلما علا شأني".

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وكان موضوع إدارة دنيا لحساب يسيء إلى الفنانين عبر انستقرام، سبق أن أثير قبل عدة أشهر، لكن زوج دنيا بطمة المنتج محمد الترك، نفى أن يكون لزوجته علاقة بهذا الحساب من قريب أو بعيد.