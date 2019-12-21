أول صورة لـ جورجينا رزق مع إبنها علي من زواجها السابق

نشر الفنان وليد توفيق صورة عائلية تجمعه بزوجته ملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق وابنها علي سلامة خلال وجودهم في البحرين.

وعلي سلامة هو الابن الوحيد الذي انجبته جورجينا رزق من زوجها الأول المناضل الفلسطيني أبو حسن سلامة، الذي استشهد في شارع الحمرا في بيروت بعد فترة قصيرة من زواجه من جورجينا.

وكان وليد توفيق نشر بالأمس صورة تجمع بين ولديه من جورينا رزق نور والوليد وبينهما علي، وعلق عليها الأولاد والبنون زينة الحياة الدنيا.

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يشار إلى أن الفنان وليد توفيق سيحيي حفل رأس السنة في قبرص حيث يستقبل العام الجديد 2010 مع الجمهور في فندف "ميريت رويال".

نورهان بين والديها