دنيا بطمة تهدد بشأن قضية "فضح وابتزاز الفنانين"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف المكتب الإعلامي للفنانة المغربية دنيا بطمة حقيقة استدعائها للتحقيق في قضية ابتزاز الفنانين.

وقال المكتب في بيان مساء السبت: "ندين ما نشر ببعض المواقع الإخبارية، حول استدعاء دنيا بطمة من قبل الشرطة المغربية للتحقيق معها في قضية ابتزاز فنانين، وفضح شخصيات مشهورة، وعامة من خلال حساب على إنستغرام، ونندد بهذه الممارسات التي لا ترقى للمهنية".

وأضاف المكتب: "هذه الأخبار لا تمت للحقيقة بصلة، كما أنها لا تربطها أي علاقة بهذا الحساب، سواء من قريب أو من بعيد، وأنها لم تتوصل بأي استدعاء من طرف الشرطة القضائية".

واعتبر المكتب هذا الأمر استهدافًا مباشرًا لشخص الفنانة دنيا بطمة، في محاولة لتشويه صورتها، داخل أرض الوطن وخارجه، بغية التشويش على مسارها الفني، خاصة أن المواقع التي روجت للخبر لم تحاول التأكد من صحته قبل نشره للعموم.

ويعتزم المكتب، سلك المساطر القضائية تجاه كل من نشر خبرًا كاذبًا يمس صورتها.

وكانت وسائل إعلام محلية مغربية قد تداولت أخبارًا عن استدعاء الشرطة المغربية للفنانة دنيا بطمة، للتحقيق معها في تورطها بفضائح الفنانين وابتزازهم عن طريق أحد الحسابات على موقع "إنستغرام".

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وأضاف الإعلام المغربي أن استدعاء دنيا بطمة يأتي بقصد الاستماع إليها على خلفية حساب "حمزة مون بيبي"، والخاص بالتشهير بالفنانين والعمل على ابتزازهم.

وأوضحت المعلومات الصحفية، أن الاستدعاء جاء بناء على شكوى تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان لدى النائب العام بمحكمة الاستئناف في مراكش، بعد تعرض رئيسه وبعض المحامين للتشهير على الحساب "حمزة مون بيبي"، إذْ طالب بالاستماع إلى المغنية دنيا بطمة لأن عددًا من المتهمين والضحايا يتهمونها بالوقوف وراء هذا الحساب.

وكان المنتج البحريني محمد الترك قد نفى في مقطع فيديو سابق له تورُّط زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة، وشقيقتها ابتسام، في قضية حساب الفضائح "حمزة مون بيبي" الذي تم توقيفه.

واتّهم الترك عبر المقطع وسائل إعلام مغربية بخلق الفتنة على غرار موقع "شوف تيفي"، مشيرًا إلى أنه سيقاضي الموقع المذكور سلفًا، لنشره أخبارًا زائفة حول زوجته، مؤكدًا عدم صلتها من قريب أو بعيد بحساب الفضائح "حمزة مون بيبي".