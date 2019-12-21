لبلبة تتحدث عن علاقتها مع عادل إمام

متابعة بتجــــــــرد: كشفت الفنانة لبلبة في حوار مع برنامج عرب وود على قناة روتانا، عن علاقتها مع الزعيم عادل إمام.
وأشارت إلى أنه دائماً “خرجت شائعات عنهما خلال فترة عملهما الطويلة معاً”. ولفتت إلى أن “الزعيم بخير وهو يستكمل مسلسله الرمضاني المقبل”.
وتحدثت أيضاً عن علاقتها بمدينة الإسكندرية، التي تأخذ منها الطاقة الإيجابية. وكشفت أنها في انتظار مسرحية وصفتها بـ”الحلوة” حتى تقدمها، وأنها تقرأ سيناريو فيلم.
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