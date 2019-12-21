تويتر تطالب مستخدمي أندرويد بتحديث تطبيقهم فوراً!

متابعة بتجـــــــــرد: طالبت شركة تويتر من مستخدمي التطبيق، عبر نظام أندرويد، تحديث تطبيقهم بشكل سريع وفوري، من أجل حماية حساباتهم.

ووفقاً لرسالة أرسلتها شركة تويتر وجاء فيها “أنها حدثت تطبيقها لنظام أندرويد، من أجل إصلاح ثغرة أمنية، قد تسمح لشخص ما بمشاهدة المعلومات غير العامة، المتعلقة بحساب المستخدم، فضلاً عن التحكم في ذلك لإرسال تغريدات ورسائل مباشرة”.

وأضافت الشركة: “يجب على مستخدمي أندرويد، تحديث تطبيقهم في أسرع وقت ممكن، لحماية حساباتهم، وفي حال لم يتمكن المستخدم من تحديث التطبيق، فيجب عليه استخدام نسخة الويب twitter.com ريثما يتمكن من تحديث التطبيق”.

في شهر مايو من العام الماضي 2018، صادق الاتحاد الأوروبي على حزمة من التشريعات، التي تهدف إلى حماية البيانات والمعلومات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

الاتحاد الأوروبي سعى من خلال تلك الإجراءات، إلى منع تكرار بعض الفضائح التي هزّت العالم الرقمي مؤخراً، وعلى رأسها فضيحة شركة “كامبريدج أناليتيكا” للاستشارات السياسية، التي حصلت بطريقة غير مشروعة على معلومات شخصية لما يقدر، بنحو 87 مليوناً، من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي.

لكن بعد تطبيق تلك الإجراءات منذ عام ونصف العام، يحق لكل مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي بأوروبا، أن يطلب نسخة لجميع البيانات الشخصية المتعلقة به، والتي تحتفظ بها الشركة، ويلزمها القانون أن تقدم مثل هذه المعطيات للمستخدم.

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وفقاً لموقع فوربس الأميركي، فإن هناك خطوات يمكنك تفعيلها، من شأنها حماية بياناتك ومعلوماتك على مواقع التواصل الاجتماعي، منها.

عدم استخدام شبكة إنترنت لاسلكية مفتوحة. وتغيير كلمة المرور الخاصة بحسابك بشكل منتظم. إلى جانب استخدام أحد تطبيقات المراقبة. كما يجب الفصل بين حسابك الشخصي وحساب العمل. بالإضافة لعدم فتح الروابط التي تظهر أمامك بشكل تلقائي. والحذر من التعامل مع الرسائل الإلكترونية التي تضمن ملفات مرفقة.

جدير بالذكر، أن شركة تويتر، بدأت حملة لمواجة الحسابات المزيفة. إذ أغلق نحو 291 مليون حساب تم التأكد من كونهم حسابات مزعجة. وذلك في الفترة بين يوليو 2018 ويونيو 2019.

كما انخفضت نسبة حسابات السلوكيات المزعجة. التي واجهتها أنظمة تويتر إلى نحو 50٪ خلال النصف الأول من العام 2019.