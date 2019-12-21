تسجيل صوتي يدفع ريال مدريد للاحتجاج على حكم الكلاسيكو

قالت تقارير صحفية إن نادي ريال مدريد حصل على تسجيل صوتي يتضمن النقاش الذي دار بين أليخاندرو هيرنانديز حكم مباراة الفريق أمام برشلونة وحكام الفار، التي جمعت بينهما في الدوري الإسباني..

وفرض التعادل السلبي نفسه على نتيجة المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو، وهو اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة بسبب الاحتجاجات والمظاهرات التي طالبت بانفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.

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وحسب ما أوردته صحيفة "ماركا" المدريدية، فإن نادي ريال مدريد حصل على التسريب الذي شمل حوارا بين غرفة الفيديو وأليخاندرو هيرنانديز حكم "الكلاسيكو"، ويدين الأخير دون الكشف عن تفاصيله.

وأوضح المصدر أن الريال سيتقدم بطلب للاتحاد الإسباني لكرة القدم بشأن التأكد من هذا التسجيل الصوتي الذي جمع بين حكم اللقاء وحكام غرفة "الفار".

وشهدت المباراة حالة كبيرة من الجدل حول عدم احتساب ركلتي جزاء لريال مدريد وهو الأمر الذي أدى إلى خروج بعض لاعبي الفريق الملكي بتصريحات عقب المباراة أكدوا خلالها تعرضهم للظلم وهو ما نفاه المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة.



يذكر أن برشلونة يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، متساويا مع ريال مدريد الوصيف بفارق الأهداف.