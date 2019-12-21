صورة| بسمة وهبة تبعث رسالة لزوجها علاء عابد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجهت الإعلامية بسمة وهبة رسالة لزوجها البرلماني علاء عابد، ونشرت صورة تجمعهما، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وعلقت بسمة على الصورة: "وراء كل امرأة ناجحة رجل عظيم". وعلقت الإعلامية سالي عبدالسلام: "بحبكم ما شاء الله، اللهم بارك ويخليكم لبعص يارب".

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