لهذا السبب..أمير كرارة يهنئ السقا وكريم عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأ الفنان أمير كرارة، الفنان أحمد السقا، والفنان كريم عبدالعزيز بمناسبة تكريمهما، أمس في حفل توزيع جوائز مجلة "دير جيست". ونشر كرارة صورة تجمع السقا وكريم، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الرجولة والجدعنة في صورة.. مبروك يا رجالة". ورد الفنان أحمد السقا: "ربنا يخليك ليا يا راجل ياجدع، حبيبي يا أمير". وكانت مجلة "دير جيست" أقامت حفل توزيع جوائزها، أمس، التي منحت لعدد من النجوم: بينهم: "لطفي لبيب، ونصر محروس، وأحمد حلمي، وسوسن بدر، وخالد النبوي، شيرين عبدالوهاب، وغيرهم.

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