فيديو قديم| سيف أبوالنجا عن طلاقه من نجلاء فتحي: نصيب وجرح يلتئم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

علاقة صداقة وجيرة وعِشرة جمعتهما، بعيدًا عن الزواج الذي استمر لخمس سنوات تقريبًا، كانت ثمرته ابنتهما ياسمين، التي أصبحت بعد الانفصال هي عصفورة السلام بينهما، كما تحدث المهندس سيف أبو النجا عن أم ابنته الفنانة نجلاء فتحي في حوار نادر أجراه قبل سنوات طويلة مع الإعلامي مفيد فوزي، وأعاد نشره قبل أيام المخرج جميل مغازي عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

وفي عيد ميلاد فاطمة الزهراء الشهيرة بنجلاء فتحي، ننشر ما قاله عنها والد ابنتها سيف أبوالنجا:

- "الواحد ميقدرش يفصل علاقته بأم بنته، احنا علاقتنا مستمرة وعلى مستوى من الصداقة، وياسمين بتلعب الدور ده بلباقة شديدة هي عصفورة السلام".

- نجلاء فتحي الفنانة لا تختلف كثيرا عن فاطمة الزهراء أو زهرة اللي بنعرفها.

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- الطلاق حاجة شكلية لكن العلاقة الإنسانية ما بينا مستمرة، مازالت العلاقة ما بينا لطيفة وكلها مودة.

- نجلاء فتحي فيها كل الجمال الطبيعي اللي ممكن يتمتع بيه فنان، في أسلوب حياتها ومكياجها وتصرفاتها البساطة المتناهية.

- أفضل كلمة انفصلنا أكتر من الطلاق، لأن الأخيرة كلمة قاسية، ومازال تربطنا روابط الجيرة والصداقة والاخوة والعشرة، الطلاق نصيب وجرح يلتئم.

سيف أبو النجا مهندس معماري، شقيق الفنان خالد أبو النجا، وكان له ظهور وحيد في عالم السينما، من خلال مشاركته في فيلم "امبراطورية ميم" مع الفنانة فاتن حمامة.