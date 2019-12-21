في طريقهما إلى السعودية.. أكرم حسني بصحبة عمرو دياب بالطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشر الفنان أكرم حسني صورة تجمعه مع الفنان عمرو دياب، في الطائرة المتجهة إلى "الرياض" بالمملكة العربية السعودية، استعدادًا لحضور حفل "الميدل بيست".

شارك أكرم، الصورة مع جمهوره ومتابعي حسابه على "إنستجرام" وعلق: "متحمس جدًا لحضور حفلة ميدل بيست مع عمرو دياب في الرياض".

يذكر أن مهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، أقيم في الرياض على مدار 3 أيام 19 و20 و21 ديسمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض، ويشمل المهرجان 18 حفلًا عالميًا و28 عرضًا.