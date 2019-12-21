أشرف زكي عن شكوى عمرو سعد ضد "السبكي": "سيحدد جلسة للبت فيها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تقدم الفنان عمرو سعد، بشكوى ضد المنتج محمد السبكي، لنقابة المهن التمثيلية، من أجل الحصول على باقي مستحقاته المالية عن 3 أفلام، من إنتاج السبكي.

ورد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في سؤاله حول الشكوى، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مجلس النقابة من المقرر أن يبت في الشكوى، في الجلسة ستُعقد الأيام المُقبلة، بعد مناقشتها للوصول إلى حلول لها".

وكان محامي عمرو سعد، أوضح في تصريحات صحفية، أنه تم رفع دعوى قضائية ضد المنتج السينمائي محمد السبكي، وأن عمرو شارك في 3 أفلام مع المنتج، وهي: "حديد"، و"ريجاتا" و"حملة فرعون"، ولم يتقاضَ أجره كاملا حتى الآن مقابل المشاركة الإنتاج.

يذكر أن أخر تعاون بين الفنان عمرو سعد والمنتج محمد السبكي، كان فيلم "حملة فرعون"، وهو بطولته إلى جوار: محمود عبدالمغني، وروبي، ومحمد لطفي، ورامز أمير، ومن تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.