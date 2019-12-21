تراند اليوم : الزعيم مش مجرد لقب".. رسالة خاصة من فنان شهير لعادل إمام

أشاد الفنان المصري حمدي الميرغني بالممثل المصري عادل إمام، واصفا اياه بزعيم الفن المصري والعربي.



ونشر حمدي صورة له مع عادل إمام من مسلسل "فلانتينو" على صفحته الخاصة، وعلّق عليها قائلا: "الزعيم مش مجرد لقب للأستاذ عادل إمام الزعيم صفة حقيقية يستحقها الأستاذ فهو زعيم ‏للفن المصري والعربي بأكمله، إذا أردت معرفة تاريخ الفن المصري عليك دراسة أعمال الأستاذ".‏

واضاف: "شرف حقيقي ليا الوقوف أمام الأستاذ اللي بتعلم منه كتير وبستمتع أكتر، انتظروا مسلسل ‏فالنتينو للزعيم إخراج أستاذ رامي إمام، المخرج المبدع والأخ الكبير والصديق المحترم، رمضان2020، إن ‏شاء الله، دعواتكم".‏