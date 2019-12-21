شاهد: حبيبة مالوما السابقة من قلب الرياض: ‏قالو حب وحبينا ماعم تغفى عينينا

نشرت عارضة الأزياء العالمية الأمريكية نتاليا باروليش حبيبة النجم العالمي السابقة مالوما مقاطع فيديو من قلب مدينة الرياض، حيث كشفت المقاطع عن استماع عارضة الأزياء العالمية لعدد من الأغاني السعودية والعربية.

ونشرت النجمة العالمية في حسابها على انستقرام على خاصية الاستوري مقطع فيديو وهي تتجول بسيارة في مدينة الرياض وتستمع لأغنية المطربة اللبانية يارا ” اه منك ياهوا” وكتبت بعض الكلمات من الأغنية على ستوري الانستقرام.