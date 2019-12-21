شاهد: أول ظهور لوالدة الفنانة مشاعل الشحي في حفل زفافها الثاني

ظهرت والده الفنانة مشاعل الشحي لأول مرة خلال حفل زفاف ثان أقامه الفنانان الإماراتيان مشاعل الشحي وأحمد خميس.

وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي على نطاق واسع لقطات من حفل الزفاف وكذلك لقطات تكشف عن والده الفنانة الفلبينية والتي ظهرت لأول مرة.

ونشرت مشاعل الشحي عدة صور من حفل زفافها الثاني وعلقت عليها قائلة: “ما تعرفون كمية السعادة اللي انا طايحه فيها خصوصاً ان اهلي من طرف امي كلهم كانوا موجودين و يحتفلون معاي بهذا اليوم السعيد .. و الزفاف كان على الطريقه الفلبينية و انا فخوره ب امي و اهلها اللي هم اهلي و سعادتي و شكرا لكل زملائي اللي شاركوني فرحتي بهذا اليوم و ان.شاءالله أخدمكم ب أفراحكم”.