بالفيديو: روان بن حسين تكشفُ جنس الجنين.. وتختارُ هذا الاسم الغريب

كشفت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين عن جنس مولودها الأول من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”، من حفل “بيبي شاور” الذي أقامته منذ أيام لطفلها المُنتظر.

وظهرت روان وهي تقوم بفرقعة بالون أسود كبير أمام جميع الحضور، وتناثر منه لون “البينك”، ما يدل على أنها حامل بأنثى.

أمّا عن الاسم الذي ستُطلقه على مولودتها، أوضحت أنها اختارت لها اسم “بيلا لونا”، وذلك في ردها على سؤال الإعلامي اللبناني إيلي باسيل لها، أثناء تقديمه المباركة لها على حملها، عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”.

وكانت قالت روان إنها دعت 20 شخصًا فقط وهم الأقرب إليها لحضور المناسبة، ووثّقت مقاطع الفيديو لحفل “بيبي شاور” الأجواء اللافتة التي كانت موجودة في السهرة من الديكور الذي اعتمد بشكل كبير على باقات الورود والبالونات الملوّنة وأطباق الحلوى الموزعة على طول الطاولة أمام المدعوين.

ونشرت روان قبل أيام فيديو كشفت فيه لحظة زيارتها للعيادة الطبية من أجل سماع صوت نبض جنينها، لتبكي من شدّة تأثرها بهذا الموقف.

وقالت إن أكبر إنجاز حققته في حياتها هو اتخاذها قرارًا بتأسيس عائلة في هذا العمر الصغير، لافتةً إلى أنها لم تُقلل من شأن إنجاز العمل أو الدراسة، بل تعتبر تحمل مسؤولية طفل وحياته وسعادته وإضحاكه ومستقبله وصحته ودراسته أكبر تحدّ تواجهه في حياتها.

يُذكر أن روان بن حسين تزوّجت من رجل قانون، دون أن تُعلن عن هويته، مشيرةً إلى أنه لا يملك أي حساب على مواقع التواصل، وقرّرا الاستقرار في دبي.