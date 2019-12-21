بالفيديو: نور الغندور تفاجئ الجمهور بالظهور بإطلالة مختلفة

فاجأت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور متابعيها بالظهور بإطلالة مختلفة عن تلك التي عرفها الجميع.

وجاء هذا من خلال فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وتوجهت من خلاله إلى معجبيها داعية إياهم إلى شراء أحد أنواع العطور.

ولفتت الأنظار بالتغيير الذي طرأ على شكلها حيث أشار بعض المتابعين إلى أنها ربما خضعت لعمليات تجميل ورأى آخرون أنها أفسدت جمالها بذلك فيما لاحظ فريق ثالث أنها أصبحت شبيهة بمصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل.

ومما كتب في التعليقات: “يا ربي شلون يتغيرون كذا؟” و”والله زمان كانت تجنن دحين صح حلوة بس زي النسخ الي نشوفها من التجميل” و”شفايفها بتنفجر” و”ع بالي زوجة تامر حسني” و”شوهت نفسها” و”تشبه بسمة بوسيل” و”وجها صاير بلاستيك”.