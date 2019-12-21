برباعية عبدالمنعم مدبولي.. "مسرح شو" يعود من جديد

صرح المخرج كريم الكسار صاحب ومؤسس مشروع مسرح شو بأن العروض المسرحية، التي حازت على إعجاب جماهيري ضخم خلال الموسم الأول مثل: مدرسة المشاغبين والعيال كبرت وسك على بناتك وأنها حقًا عائلة محترمة، سيتم عرضهم أسبوعيًا، وذلك من بداية رأس السنه، ومن المقرر عرضهم في تمام الساعه الثامنة مساًء على مسرح الجامعة الأمريكية ومسرح الفن.
وذلك بعد مرور فترة تحضير طالت مدتها عن ستة أشهر، حيثانتهى مشروع مسرح شو من الرباعية المسرحية للراحل عبد المنعم مدبولي والتي تضم مسرحية مع خالص تحياتي ومسرحيه هالو شلبي ومسرحية أصل وصورة ومسرحيه مولود في الوقت الضايع.
ومن المقرر عرضهم على خشبة مسرح الفن بداية من رأس السنة وحتي نهاية شهر يناير حيث سيتم تقديم مسرحية مختلفة أسبوعيًا بداية من المسرحية الكوميدية
بينما يعرض المسرحية الكوميدية أصل وصورة الجزء الثاني، في الأسبوع الثاني من شهر يناير، يوميًا من الساعة السادسة مساًء نعرض المسرحية الكوميدية أصل وصورة الجزء الثاني.
وسيتم عرض أيضًا مسرحية مولود في الوقت الضايع الجزء الثاني، في الأسبوع الثالث من شهر يناير، يوميًا من الساعة السادسة مساًء.
ويختتم مشروع مسرح شو الموسم الأول بالمسرحية الكوميدية مع خالص تحياتي الجزء الثاني، وذلك في آخر أسبوع من شهر يناير المقبل.
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