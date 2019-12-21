برباعية عبدالمنعم مدبولي.. "مسرح شو" يعود من جديد

صرح المخرج كريم الكسار صاحب ومؤسس مشروع مسرح شو بأن العروض المسرحية، التي حازت على إعجاب جماهيري ضخم خلال الموسم الأول مثل: مدرسة المشاغبين والعيال كبرت وسك على بناتك وأنها حقًا عائلة محترمة، سيتم عرضهم أسبوعيًا، وذلك من بداية رأس السنه، ومن المقرر عرضهم في تمام الساعه الثامنة مساًء على مسرح الجامعة الأمريكية ومسرح الفن.

وذلك بعد مرور فترة تحضير طالت مدتها عن ستة أشهر، حيث

انتهى مشروع مسرح شو من الرباعية المسرحية للراحلوالتي تضم مسرحية مع خالص تحياتي ومسرحيه هالو شلبي ومسرحية أصل وصورة ومسرحيه مولود في الوقت الضايع.



ومن المقرر عرضهم على خشبة مسرح الفن بداية من رأس السنة وحتي نهاية شهر يناير حيث سيتم تقديم مسرحية مختلفة أسبوعيًا بداية من المسرحية الكوميدية

هاللو شلبي الجزء الثاني، والتي سيتم عرضها يوميًا من الساعة السادسة مساًء خلال الأسبوع الأول من يناير.

بينما يعرض المسرحية الكوميدية أصل وصورة الجزء الثاني، في الأسبوع الثاني من شهر يناير، يوميًا من الساعة السادسة مساًء نعرض المسرحية الكوميدية أصل وصورة الجزء الثاني.



وسيتم عرض أيضًا مسرحية مولود في الوقت الضايع الجزء الثاني، في الأسبوع الثالث من شهر يناير، يوميًا من الساعة السادسة مساًء.

Advertisements



ويختتم مشروع مسرح شو الموسم الأول بالمسرحية الكوميدية مع خالص تحياتي الجزء الثاني، وذلك في آخر أسبوع من شهر يناير المقبل.