شاهد .. فائز تحدى "حبيبي سعودي" يفقد صوابه ويقبل ميريام فارس

نشرت الفنانة ميريام فارس فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهر من خلاله أحد معجبيها، فقد صوابه وظل يحضنها ويقبلها.
جاء ذلك بعدما فاز المعجب بجائزة حبيبي سعودي، كما أعربت ميريام عن شدة حبها للمواطنين السعوديين، قائلة: لحظة لقاء الفائزين بمسابقة تحدي حبيبي سعودي.
وكانت ميريام أعلنت عن إطلاق تحدي "حبيبيسعودي"، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأكدت أن الفائز سيحظى بفرصة حضور تحضيرات حفلها وراء الكواليس قبل صعودها على المسرح أمام جمهورها ومعجبيها.
وأحيت ميريام فارس حفلها الأول في الرياض على مسرح محمد عبده، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي أطلت من خلاله بإطلالة أناقية ورقيقة، وقدَّمت من خلاله حفلًا ناجحًا بدرجة امتياز، وذلكبعد تحقيق حلم عمرها والغناء بالمملكة العربية السعودية.
كما وجَّهت الفنانة ميريام فارس الشكر إلى ولي العهد سمو الأمير محمد بن سليمان اللي بفضله عم تشهد المنطقة تطوّر وإزدهار ، كما وجهت الشكر أيضًا إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، وذلك عن دعمهم وشدة حبهم للفن.
ومن ناحية أخرى تستعد الفنانة ميريام فارس لإحياء حفل غنائي ضخم، بمناسة ليلة رأس السنة، والمقرر إقامته يوم الثلاثاء الموافق 31 من شهر ديسمبر الجاري، على مسرح فندق شيراتون في مدينة عمَّان بالأردن، ويبدأ الحفل في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.
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