"كان غيرك أشطر".. جديد راغب علامة والموسيقار طلال

قرر المطرب راغب علامة طرح أغنيته السنجل الجديدة "كان غيرك أشطر"، بالتزامن مع الإحتفالات بالعام الجديد ، من كلمات خالد المريخي ، ألحان الموسيقار د. طلال ، اشراف عام خالد أبو منذر ، علي ان يتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب خلال الأيام القادمة. كليب خلال الأيام القادمة. "كان غيرك أشطر" يقدمها راغب علامة باللهجة الخليجية ، وتضمن اللحن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية الرشيقة المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي، كعادة الموسيقار طلال في كل أعماله الفنية، عمل فني جديد يحمل الكثير من التحديات على صعيد الغناء والفكر الموسيقي ، خطف به راغب علامة الأضواء ، ليضاف إلى سجل نجاحاته الفنية ، ليكون جمهور وعشاق الفن المتميز على موعد فريد مع أغنية طربية بإمتياز ، لما يحمله العمل من فكر فني موسيقي واسلوب رشيق . في كل أعماله الفنية، عمل فني جديد يحمل الكثير من التحديات على صعيد الغناء والفكر الموسيقي ، خطف به راغب علامة الأضواء ، ليضاف إلى سجل نجاحاته الفنية ، ليكون جمهور وعشاق الفن المتميز على موعد فريد مع أغنية طربية بإمتياز ، لما يحمله العمل من فكر فني موسيقي واسلوب رشيق .

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