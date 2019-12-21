يواصل النجم حسن الرداد برفقة النجمة التونسية عائشة بن أحمد تصوير المشاهد الخارجية لفيلم "توأم روحي" في باريس. وعلم "الوفد" أن انتهاء تصوير المشاهد الخارجي يوم 23 من شهر ديسمبر الجاري ويعود فريق العمل إلي القاهرة يوم 24 الموافق الثلاثاء. الموافق الثلاثاء. فيلم "توأم روحي" بطولة كلا من: حسن الرداد وعائشة بن أحمد وأمينة خليل ومن تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبولبن وإنتاج أحمد السبكي. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص.. نكشف موعد انتهاء تصوير "توأم روحي" لحسن الرداد في باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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