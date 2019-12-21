صور.. نور الدين محمد يهنئ أحمد جمال على جائزة أفضل مطرب شاب

هنأ الشاعر نور الدين محمد، الفنان أحمد جمال، بعد حصوله على جائزة أفضل مطرب شاب في حفل الدير جيست للعام 2019.

ونشر "نور الدين"، عبر حسابه الرسمي على "الفيسبوك"، فيديو أثناء حصول أحمد جمال الجائزة، معلّقًا: "أد إيه

أنا فخور بيك وحاسس إن ثقتي من أول يوم اتقابلنا فغرفة التربية الموسيقية بمدرسة الأحمدي العسكري بنين كانت فمحلها والمشوار الصعب إللي كنا ومكملين فيه كتف بكتف مرحش علي الفاضي.

وأضاف: يارب دايمًا أشوفك ناجح ومحترم وقدوة حلوة يا أعز الناس يعلم ربنا عمر إللي بينا ما كان شغل أو مصلحة وسواء قريبين أو كل واحد فينا فشغله هنفضل أخوات".

وجاء اختيار جمال، لجائزة أفضل مطرب شاب في حفل أقيم أمس الجمعة في حضور كبير من النجوم الفن والمجتمع.

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