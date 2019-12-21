تراند اليوم : ممثلة شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب على يد “المنتج الذئب”

كشفت الممثلة البريطانية ليزيت أنتوني عن تفاصيل تعرضها للاغتصاب على يد المنتج الأمريكي، هارفي وينشتاين الذي توصل مؤخرًا إلى اتفاق مع السيدات اللاتي يتهمنه بالتحرش بهن والاعتداء عليهن جنسيًا، بدفع تعويضات لهن بقيمة 25 مليون دولار.

وقالت “أنتوني” 56 عامًا في تصريحات إلى قناة 4 News، إنها تعرضت للاعتداء الجنسي لأول مرة على يد “وينشتاين” في منزلها خلال فترة الثمانينيات.

وأضافت: لا يزال لدي كوابيس. لدي كوابيس من أكوام من اللحم الأبيض والجلد المثير للاشمئزاز، مع سكب براكين سوداء دموية محشوة بالقيح”.

وأوضحت أنها التقت وينشتاين لأول مرة عندما كان عمرها حوالي 18 أو 19 عامًا: “لقد أُرسلت بمفردي للقيام بمهمة إعلامية كبيرة، عندما أُجبرت على الذهاب لتناول العشاء مع هارفي وينشتاين”.

وتابعت: “كان هارفي في ذلك الوقت صحفيًا. تم تسليمي حرفيًا في الردهة وأخبرت بأنه يجب علي أن تناول العشاء مع هذا الرجل… تحدث وتحدث وتحدث وأخبرني أنه يريد الدخول في صناعة السينما”.

واستدركت: “خلال العام أو العامين المقبلين، أصبحنا صديقين وأعترف بأنه قد يكون ساحرًا”، إلا أن صداقتهما اتخذت منعطفًا مريعًا ومخيفًا بعد ذلك.

تتذكر: “لديّ ذكرى صباح أحد الأيام في شقتي الصغيرة في الطابق السفلي، فجأة رأيت هذا الرجل السمين يتعثر في خطواتي الصغيرة الحادة”.

وعادت بذاكرتها إلى يوم الواقعة: “طرق الباب في الصباح، ولم يكن لدي سوى ثوب، دفعني على رف معطفي واغتصبني. “لقد كان ثقيلاً وسمينًا وكنت أحاول التخلص منه، لكنني استسلمت”.

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وأردفت: “الناس يصفونني كشخص يتحدث كثيرًا لكنني لم أخجل أبدًا من المشاركة. لم أتحدث قط عن هذا، خوفًا من العار. لقد فكرت كثيرًا في الحديث عما حصل”.

وادعت أيضًا أنه اغتصبها في الغرفة التي كانت تقيم فيها في مهرجان كان السينمائي، قائلة إنه اصطدم بها ودفعها إلى غرفتها الصغيرة ، واغتصبها.

وأشارت إلى أنها لم تستدع الشرطة مطلقًا له، لأنها تخشى أن تنقلب هذه الادعاءات عليها، “كنت خائفًا من ما سيفعله بي. فكرت إذا لم يكن لدي مهنة لكنت فقدت شقتي”.

فيما رد ممثل “وينشتاين” على اتهام الممثلة البريطانية له بأنها “المزاعم ليست تأكيدات”. وأشار إلى أن موكله له الحق في محاكمة عادلة، وسيطلب البراءة في محاكمته القادمة.

ومؤخرًا، توصل المنتج الأمريكي إلى اتفاق مع السيدات اللاتي يتهمنه بالتحرش بهن والاعتداء عليهن جنسيًا، بدفع تعويضات لهن بقيمة 25 مليون دولار.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن المنتج المتحرش توصل لاتفاق مبدئي – يقتضي موافقة المحكمة-، مع المتحرش بهن يدفع بموجبه لهن 25 مليون دولار مقابل عدم اعتباره مسؤولًا عن اتهامات الاعتداءات الجنسية التي وجهت له ويرفضها.

ويواجه عملاق إنتاج الأفلام، البالغ من العمر 66 عامًا، عقوبة لا تقل عن السجن 10 أعوام وتصل إلى السجن مدى الحياة، إذا ثبتت إدانته بارتكاب الجرائم.