تراند اليوم : عبير صبري تروج لمسلسل الأخ الكبير لمحمد رجب بهذة الطريقة

نشرت الممثلة المصرية عبير صبري، عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة تجمعها بأبطال مسلسل “الأخ الكبير” ومخرج العمل اسماعيل فاروق

وظهر في الصورة الى جانب هند صبري ، محمد رجب ، إيهاب فهمي ، أيتن عامر والمخرج إسماعيل فاروق

وعلّقت صبري على الصورة قائلة: “كل الناس الحلوة دي مع الأخ الكبير محمد رجب، مسلسل جامد جدا وأيتن القمر وإيهاب فهمي وأنا والمخرج المحترم إسماعيل”

الجدير ذكره أن مسلسل “الأخ الكبير” يتضمن ايضاً دينا فؤاد ، و هبة مجدي ، ومحسن منصور، و أشرف زكي ، و حمادة بركات ، و محمود حجازي ، وإيهاب فهمي، ومحمد عز، و راندا البحيري ، وهاجر أحمد. أما السيناريو والحوار أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق