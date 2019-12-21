فن ومشاهير

تراند اليوم : عبير صبري تروج لمسلسل الأخ الكبير لمحمد رجب بهذة الطريقة

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نشرت الممثلة المصرية عبير صبري، عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة تجمعها بأبطال مسلسل “الأخ الكبير” ومخرج العمل اسماعيل فاروق

وظهر في الصورة الى جانب هند صبري ، محمد رجب ، إيهاب فهمي ، أيتن عامر والمخرج إسماعيل فاروق

وعلّقت صبري على الصورة قائلة: “كل الناس الحلوة دي مع الأخ الكبير محمد رجب، مسلسل جامد جدا وأيتن القمر وإيهاب فهمي وأنا والمخرج المحترم إسماعيل”

الجدير ذكره أن مسلسل “الأخ الكبير” يتضمن ايضاً دينا فؤاد ، و هبة مجدي ، ومحسن منصور، و أشرف زكي ، و حمادة بركات ، و محمود حجازي ، وإيهاب فهمي، ومحمد عز، و راندا البحيري ، وهاجر أحمد. أما السيناريو والحوار أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق

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