تراند اليوم : لعبة حظ تتنبأ لطليقة علي ربيع بالزواج في العام المقبل

نشرت ندى محمود، مُطلقة الفنان علي ربيع، منشورين عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لإحدى ألعاب الحظ، المنتشرة بشكل واسع، والتي كشفت من خلالها عن تفكيرها في الزواج.

وتنبأت اللعبة لـ مُطلقة علي ربيع، بأنها سوف تتزوج في العام المُقبل 2020، من شاب وسيم، لتتفاعل معه بالضحك، الأمر الذي يرجح أنها لا ترفض الزواج بعد الانفصال عن الفنان الكوميدي.

كانت ندى محمود، مطلقة علي ربيع، قررت الاتجاه إلى عالم الفن والتمثيل، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منشورا تؤكد من خلاله قرارها بقبول عروض للتمثيل ودخول الوسط الفني بعدما عرض عليها عدة سيناريوهات.

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وكانت ندى محمود أعلنت يوم الجمعة 19 أبريل 2019، عبر حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا، انفصالها عن زوجها الفنان علي ربيع، بعد فترة زواج لم تستمر كثيرًا، بسبب أزمة الحموات أيضًا.

في البداية كتبت ندى منشورًا لها عبر “فيسبوك”، قالت فيه: “أمك ثم أمك ثم أمك، وإن قالت لك طلق مراتك واطردها من بيتها هي وبنتك متترددش يا قلب أمك، شكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة”.

وأعادت ندى محمود مشاركة المنشور عبر “إنستجرام”، وكتبت تعليقا آخر، فتحت النار فيه على “ربيع”، قائلة: “أنا خصيمة أي أحد ظلمني أنا وبنتي أو أثر عليّ تأثير سلبي في حياتي وخربهالي، وعند الله تلتقي الخصوم ويوم القيامة نلتقى أمام الله، إليك فوضت أمرى يا الله وأنت خير وكيل”.