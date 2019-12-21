حنان مطاوع: تفاجأت بالحمل.. ولن أكون أما مستبدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قالت الفنانة المصرية حنان مطاوع إنها تحاول ألا تكون "أما" مستبدة حتى لا تضع ابنتها "أماليا" في موقف إجبار على شيء، موضحة أنها تحاول أن تكون أما متحضرة قدر الإمكان.

وأضافت حنان مطاوع في لقاء خاص مع "فوشيا" أنها ستربي ابنتها بطريقة تجعلها تختار الأنسب لنفسها سواء بدخول مجال التمثيل أو أي مجال آخر.

وتحدثت الفنانة المصرية عن مسألة اتهامها بتعمد إخفاء حملها موضحة أن هناك أمورا شخصية لا بد من احترامها إضافة إلى أنها تفاجأت بالحمل والولادة.

وأردفت "حنان" أن والدتها لم تجبرها على شيء ولكنها كانت أما تقليدية تحلم بأشياء معينة تريدها أن تراها فيها.

وشهد حفل توزيع جوائز دير جيست اختيار فنانين لجوائز التقدير والإبداع؛ إذ حصدت الفنانة صفية العمري جائزة تقديرية على مشوارها الفني كما حصلت الفنانة لبلبة على جائزة تقديرية لدورها بفيلم كازابلانكا، وحصد المنتج نصر محروس جائزة تقديرية على أغنية "ملطشة القلوب".

وجاءت قائمة الجوائز كالتالي:

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حازت الإعلامية شيريهان أبو الحسن على جائزة أفضل برنامج عن "كلام ستات"، وحازم إمام كأفضل إعلامي رياضي، وسوسن بدر عن دورها في مسلسل "أهو دا اللي صار"، ومحمد سعد لدوره في "فيلم الكنز".

وحصل طارق لطفي جائزة لدوره في فيلم 122، وحلا شيحة لدورها في "مسلسل زلزل"، وخالد النبوي لدوره في مسلسل "ممالك النار"، وأمينة خليل لدورها في "مسلسل قابيل وفيلم 122".

وحصل محمد فرج عن دوره في مسلسل قابيل وفيلم الممر"، وأروى جودة لدورها في "سلسلة أهو دا اللي صار"، إياد نصار لدوره في فيلم "الممر"، وعمرو يوسف لدوره في فيلم "ولاد رزق"، وأحمد رزق لدوره في فيلم "الممر"، وأحمد السعدني لدوره في مسلسل "زي الشمس".

وجوائز لـإنجي المقدم لدورها في فيلم "ولد الغلابة"، ومحمد فضل لدوره في "تنظيم كأس الأمم الأفريقية"، وشركة سينرجي للإنتاج لدورها في إنتاج الدراما لعام 2019.

ودي جي أفضل مطرب، محمد حماقي، ودي جي أفضل مطربة: شيرين عبد الوهاب، ودي جي أفضل مطرب شاب: أحمد جمال، وأفضل مغنية شبابية: كارمن سليمان، وأفضل مطرب صاعد: محمد عباس، وأفضل مطربة صاعدة: سهيلة بن لشهب، ودي جي أفضل أغنية شرقية: أيام في بحر الغدر "أحمد عزت وعلي سمارة"، ودي جي أفضل ملحن: عمرو مصطفى، وأفضل شاعر: أمير طعمة، وألبوم : كل يوم من دا "حماقي"، و"مصطفى شوقي" أغنية ملطشة القلوب.

وأفضل ممثل: كريم عبد العزيز عن الفيل الأزرق 2، وأفضل ممثلة: هند صبري عن الفيل الأزرق 2، وأفضل ممثل كوميدي: أحمد حلمي، وأفضل ممثلة كوميدية: غادة عادل، وأفضل ممثل شاب: أحمد داود، وأفضل ممثلة شابة: أسماء أبو اليزيد، والسيناريو: أحمد مراد.

أما في الدراما والتلفزيون فجاءت: أفضل ممثل: أحمد السقا، أفضل ممثلة: حنان مطاوع، محمد سامي أفضل مخرج.