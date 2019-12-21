شاهد .. نجوى كرم متنكرة في زي ” ماما نويل “

كتب امير فتحي في السبت 21 ديسمبر 2019 05:56 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” نجوى كرم ” عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” صورا ومقاطع فيديو من زيارتها لجمعية ” أيام الرجاء ” في مسقط رأسها بمدينة زحلة اللبنانية لإدخال السرور والفرحة على قلوب الأطفال الموجودين بها .

حيث دخلت نجوى كرم على الأطفال وهي مرتدية زي ماما نويل وتحمل جرس العيد وتغني لهم أغنية ” ليلة عيد ” .

وشاركها الأطفال الغناء ورقصت نجوى معهم وقدمت لهم الهدايا والذين ظهرت عليهم السعادة والفرح بهذه الزيارة وتجاوبوا معها بشكل كبير .

وأشارت نجوى إلى أن المشوار بدأ في زحلة والذي أطلقت عليه ” ميلاد السلام ” .. وهو ما يعني أنها ستكمل رحلة الميلاد لنشر الفرح بمزيد من المؤسسات .