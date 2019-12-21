ديمة قندلفت مبهرة بإطلالتين مختلفتين في جلسة تصوير جديدة.. اختر أجملهما

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة السورية ديمة قندلفت لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور ربيع السيروان، وشاركت محبيهما بلقطات منها.

ديمة اختارت للجلسة إطلالتين مختلفتين، اعتمدت فيهما على عنصر الإبهار، حيث ارتدت فستان وردي مكشوف الصدر، وJumpsuit سوداء ذو تصميم منفوش مميز للذراعين من قماش الدانتيل، في الوقت الذي لملمت فيه شعرها للخلف في الإطلالتين.

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يُذكر أن ديمة قندلفت عُرض لها حديثاً مسلسل «ممالك النار» عبر شاشة mbc، وقد شاركت في بطولته أمام خالد النبوي، عبدالمنعم عمايري، ندين تحسين بك، رنا شميس، رفيق علي أحمد، كندة حنا، منى واصف، وغيرهم، والعمل تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج بيتر ويبر.

من ناحية أخرى، تستعد ديمة قندلفت لتصوير دورها في الموسم الرابع من مسلسل «الهيبة»، والذي تشارك به في السباق الرمضاني المقبل، أمام النجم السوري تيم حسن، كما انضم لفريق العمل، الفنان اللبناني عادل كرم، وذلك إلى جانب نجوم المسلسل؛ منى واصف، وروزينا لاذقاني، وعبدو شاهين، وأويس مخللاتي.

الجزء الأول من المسلسل جسدت بطولته، الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والثاني، النجمة نيكول سابا، أما الثالث فكانت بطلته، الفنانة سيرين عبدالنور.