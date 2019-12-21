سيرين عبدالنور تشارك الفانز بلقطة مؤثرة لزوجها وابنهما.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور محبيها بلقطة مؤثرة لزوجها رجل الأعمال فريد رحمة، ونجلهما كريستيانو.

الصورة ظهر فيها فريد يضم كريستيانو بين يديه، ويقبله على جبينه في لقطة وضعت لها سيرين عنوان: «أخ يا قلبي»، حيث تفاعل فانز ومتابعو النجمة اللبنانية مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات تمنوا فيها للفنانة أن يحفظ لها الله أسرتها، كما دعوا لها بدوام السعادة.

يُذكر أن الفنانة اللبنانية رُزقت بـ«كريستيانو» مارس 2018، من زوجها فريد رحمة، وهو الابن الثاني للزوجين بعد طفلتهما الأولى «تاليا» يوينو 2011.

من ناحية أخرى، يُعرض لسيرين عبدالنور حالياً مسلسل «الديفا»، و يتكون من 8 حلقات، لا تتخطّى كلّ واحدة منها العشر دقائق، ويُعرض بشكل حصري عبر موقع «شاهد.نت» التابع لمجموعة mbc، وتشارك سيرين في بطولته أمام الفنان السعودي يعقوب لفرحان في بطولته أمام المطربة المصرية بوسي، إضافة إلى الاعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز في أولى تجاربها التمثيلية، ووسام فارس وآخرين، ويركز العمل على حياة النجوم ويتناول حياة المشاهير وكواليس برامج المسابقات.