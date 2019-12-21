هندي صبري تفوز بجائزة أفضل ممثلة وتتألق في حفل “دير جيست” – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: شهد مساء أمس، الجمعة 20 ديسمبر، تجمع عدد كبير من نجوم الغناء والفن من مصر والوطن العربي، في حفل توزيع جوائز دير جيست، في نسخته رقم 16، الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة.

وكرّم المهرجان عدداً من النجوم الكبار، على رأسهم الفنانة التونسية هند صبري، حيث فازت بجائزة “أفضل ممثلة” عن فيلم “الفيل الأزرق”.

ونشرت هندي صبري عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من حفل التكريم وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “اجمل الجوائز هي التي تأتينا من جمهورنا و النجاح الشخصي جميل”

وتابعت: “والاجمل ان يكون نجاحا جماعيا مع أصدقائي كريم عبد العزيز واحمد بدوي وجوائز الجمهور لفيلمنا الفيل الأزرق 2، كريم أفضل ممثل وانا أفضل ممثلة والفيل الازرق 2 أفضل فيلم لعام 2019 مبروك لنا جميعا و شكرا لكم.

يذكر أن الفيلم هو التعاون الأول بين هند وكل من النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم والثالث مع المخرج مروان حامد، وهو من تأليف أحمد مراد. ويشارك في بطولته عدد من النجوم منهم إياد نصار وشيرين رضا والفنانة الشابة تارا عماد.