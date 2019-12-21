مورينيو: لا مكان لتشيلسي في قلبي.. وأتمنى تعثر لامبارد

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو انتماءه الكامل لنادي توتنهام هوتسبير، وذلك قبل مواجهة فريقه الأسبق تشيلسي يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث مورينيو في مؤتمر صحفي الجمعة، قائلا: "بالنسبة لي هي مجرد مباراة، وأنا في صف توتنهام بنسبة 100%، فكما اعتدت دائما، النادي الذي أتواجد به أنتمي له بشكل كامل، وذلك على مدار مسيرتي".

وأكمل: "لا يوجد مكان على الإطلاق لأنديتي السابقة، فلقد أعطيتهم كل ما لديّ، ولا أحتفظ بشيء من ذلك الآن، فريقي الحالي هو توتنهام".

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واعترف المدرب البرتغالي بسهولة خوض مباراة ضد "البلوز"، لكنها ستصبح صعبة بسبب قوة المنافس فقط، نافيا وجود أي أزمة لديه في التعامل معها من الجانب العاطفي.

واستطرد بقوله: "النادي الذي أنتمي له هو الأفضل والأكبر في العالم، هكذا يكون شعوري دائما حينما أتواجد داخل أي نادٍ".

وبسؤاله عن مواجهة لاعبه السابق، فرانك لامبارد، المدرب الحالي لتشيلسي، أجاب: "أحبه على المستوى الشخصي، لكني أتمنى خسارته يوم الأحد بكل تأكيد".

وسبق لمورينيو تدريب تشيلسي مرتين، الأولى بين عامي 2004 و2007، قبل عودته عام 2013، واستمراره مع الفريق لمدة موسمين.