بالفيديو- سميرة سعيد أطلقت جديدها “هوليلة”

أطلقت النجمة سميرة سعيد أغنية جديدة صباح اليوم بعنوان “هوليلة” كلمات شادى نور، الحان بلال سرور، توزيع هاني يعقوب، ميكس وماسترينغ امير محروس. وقد صدرت على المنصّات الموسيقيّة الإلكترونيّة.

الاغنية إيقاعية مليئة بالفرح والايجابية ويقول مطلعها: “هو انت بجد ولا هزار/ يا جماعة الليلة هليلة/ علقوا الزينة واضربوا النار/ الليلة هليلة.. ولعوا الانوار/ هو احنا ليلتنا بيضة/ ما اروعك احساس/ ما كانتش على الخريطة/ الفرحة ديا”.

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ومن المتوقع أن تغني الديفا الأغنية مباشرة الليلة ضمن العرض النهائي من برنامج “ذا فويس” حيث تشارك في لجنة تحكيمه الى جانب كل من النجوم: راغب علامة، أحلام ومحمد حماقي.

وتتنافس “سعيد” في العرض النهائي من خلال المشترك المغربي رضوان الأسمر. وقد دعت الى التصويت له على الرقم 40.