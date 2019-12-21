أحمد كمال يكشف موعد عرض فيلم "صندوق الدنيا"

القاهرة - لايف ستايل كشف الفنان أحمد كمال موعد عرض فيلمه الجديد " صندوق الدنيا " والذي يشاركه فيه كوكبة من النجوم باسم السمرة ورانيا يوسف . وقال" كمال" ،أن أبطال فيلم صندوق الدنيا انتهو من تصوير أخر مشاهده ،مشيرا الى أن مخرج الفيلم يستكمل المراحل النهائية من مونتاچ وموسيقي . وأضاف " كمال " أن الفيلم سيتم عرضه خلال أجازة نصف العام. فيلم "صندوق الدنيا" تأليف وإخراج عماد البهات إنتاج الفنان عمرو القاضي والذي يشارك البطولة مع الفنان خالد الصاوي ورانيا يوسف وباسم سمره وأحمد كمال وصلاح عبدالله وعلي صبحي وفرح يوسف وعلاء مرسي. Advertisements قد يهمك أيضا: الفنان أحمد كمال ينتهي من تصوير دوره في فيلم "عيار ناري" فريق عمل " صندوق الدنيا" يحتفل بإنتهاء تصويره

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