لطيفة تتعاقد على تسويق ألبومها الجديد "LATIFA 2020"

القاهرة - لايف ستايل
دخل ألبوم النجمة لطيفة التونسية القادم مرحلة العد العكسي، اذ من المُقرر صدوره مطلع العام الجديد 2020.
في تفاصيل جديدة، كشفت لطيفة عن توقيعها عقد تعاون مع “قنوات” التي قد تتولى مهمة التسويق والترويج للألبوم.
ونشرت لطيفة عبر حسابها الرسمي على تويتر، مجموعة من الصور خلال توقيعها عقد التعاون، وعلقت بالقول:“استنوا الألبوم الجديد #Latifa2020 و تعاون جديد مع "قنوات".. استنوا مفاجآت حلوة قريب جدا“.
ويضم ألبوم لطيفة الجديد، أنماط غنائية منوعة بين الكلاسيكي والإيقاعي، ويتنوع بين اللهجتين المصرية والتونسية.
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