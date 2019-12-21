حمادة هلال يتألق فى حفل نادى بروسيا دورتموند

القاهرة – لايف ستايل
صعد النجم حمادة هلال إلى مسرح حفله المقام بنادي بوروسيا دورتموند، داخل مدينه العاشر من رمضان، وسط حضور الآلاف من جمهوره.
واستقبلته إدارة النادي ومنظم الحفل سيد فتوح، وصعد إلى مسرح الحفل على أغنية "بحبك كل حاجة" وسط صيحات وتفاعل الجمهور ومحبيه معه ووسط أجواء ضخمة من الألعاب النارية واستمر في وصلة غناء لأكثر من ساعتين من أشهر أغانيه ومنهم "أشرب شاي" و"بحس معاك" و"ساعات" و"تصور" و"مش هقول" وغيرهم العديد من الأغاني، وسط أجواء من التفاعل والرقص بين الجمهور.
واستمر الحفل حتى منتصف الليل والتف الجميع حول نجمهم المفضل بمجرد نزوله من مسرح الحفل رغبة في التقاط الصور السيلفي والفوتوغرافيه مع نجمهم المفضل.
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