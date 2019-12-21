حكيم يقترب من المليون مشاهدة على يوتيوب بـ "الجارسون"

تمكن حكيم، من الدخول الى قائمة الفيديوهات الغنائية الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، من خلال أحدث أغانيه "الجارسون" والتي تعد واحدة من ضمن أغاني ألبومه الجديد "الراجل الصح" المنتظر طرحه كاملًا، خلال الفترة المُقبلة.

وحققت الاغنية بعد طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ما يقرب من مليون مشاهدة ، بعد طرحها بـأسبوع واحد فقط .

حكيم، يستعد لطرح ألبومه الجديد، والذي يحمل اسم "الراجل الصح" بعد طرحه عدة أغان منه بشكل منفرد عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب" وكان من بينها :"ليلة بمبي".

الاغنية من كلمات إسلام خليل وألحان هاني فاروق وتوزيع زيزو فاروق، وقد حققت حتى الآن نسبة مشاهدة اقتربت من نصف مليون.

بينما طرح حكيم كليب "سيبونا في حالنا" من ألبومه الجديد، والأغنية من كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا ولاقت نجاحا كبيرا.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

"سيبونا فى حالنا" لـ"حكيم" تقترب من 4 ملايين مشاهدة على "يوتيوب"

حكيم يستعد لطرح أحدث أغانيه "الجارسون"