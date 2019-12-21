العرض الأول لفيلم "كان وأخواتها" بنادي السينما المستقلة في الإسكندرية

يعرض مركز نادى السينما المستقله بالإسكندرية الذي يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة "سعاد شوقي" الفيلم التسجيلي "كان وأخواتها" للمخرجة "دينا عبد السلام" وذلك يوم السبت المقبل بمركز الحرية والابداع بالاسكندرية في تمام السادسة مساء.



الفيلم يعرض للمرة الأولى وقد حصل على أكثر من جائزة منها جائزة أفضل فيلم تسجيلي من المهرجان القومي للسينما، وجائزة أفضل فيلم من مهرجان شنيت السويسري الدولي للفيلم القصير، وجائزة أفضل فيلم تسجيلي في مسابقة محمد بيومي لمبدعي الإسكندرية بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط.



ووصل الفيلم للتصفية النهائية بمهرجان Beautiful Soul الروح الجميل بالولايات المتحدة الأمريكية



جدير بالذكر أن الفيلم تم تصويره في شوارع الإسكندرية، في حي المكس، تحديداً قرية الصيادين، وهي نفس الموقع الذي تم فيه تصوير فيلم (بلطية العايمة) بطولة الفنانة عبلة كامل؛ وهي القرية التي لم تعد موجودة، ولكنها مازالت باقية في خيال، وأعمال، وروح كل من عرف المكان، أو مر به في مرحلة من مراحل وجوده.



وعقب عرض الفيلم تقام ندوه يديرها الناقد السينمائى "أحمد عسر" لمناقشة الفيلم مع صناعة والجمهور.



يذكر أن نادي السينما المستقلة بالإسكندرية يقيمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب وتحت إشراف الناقد السينمائى "إسلام أحمد علي"، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

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