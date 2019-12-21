إيرادات ضعيفة لفيلمي "استدعاء ولي عمرو" و"بيت ست" في أول أسبوع عرض

طرحت في دور العرض المصرية الأسبوع الماضي فيلمين جديدين وهما "استدعاء ولي عمرو"، و"بيت سِت".

وجاءت إيرادات الفيلمين هزيلة ولم تلقى إقبال جماهيري كبير.

وحقق فيلم "استدعاء ولي عمرو" في أسبوعه الأول إجمالي إيرادات بلغت 242,733 جنيه.

بينما حقق فيلم "بيت سِت" إجمالي إيرادات في الأسبوع الأول 200,740 جنيه.

تدور أحداث فيلم "استدعاء ولي عمرو" في إطار رومانسي كوميدي، وهو من تاليف محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدري وبطولة حورية فرغلي، ومحمد عز، وصبرى فواز، ومحمد لطفي، وسماح أنور، ومحمد يونس، وإيمان السيد، ومي كساب، وندى بهجت، وحمادة الليثي، والطفل فارس عامر والوجوه الجديدة محمد الألفي وأحمد محي، وظهور خاص لضيوف الشرف انتصار، وأماني كمال، وعمر زهران، وصبري عبد المنعم، وكلوديا حنا، ومهندس ديكور عماد الخضري، ومدير تصوير تامر جوزيف، والمنتج الفني وليد النجار، وإنتاج شركة الفارس.

Advertisements

بينما تدور قصة فيلم "بيت ست" عن إسطورة إعادة جثمان الملك (ست نخت) إله الشر عند القدماء المصريين للحياة، وإعادته للحكم من أجل السيطرة على البشرية، محور اهتمام جماعات الشر منذ ألاف السنين وحتى الأن، الفيلم من بطولة ماركو حداد، رانيا الخطيب، طارق عبيد، سلمى الديب، نيجار محمد، مروان مسلم، قصة أيمن العايدي، وسيناريو شادي المسلمي وإخراج أحمد عقل.

قد يهمك ايضاً:

حورية فرغلي تؤكد إجبار خالد يوسف لها على "الإغراء"

"حورية فرغلي" تستعد لتقديم فيلم رعب بعنوان "الوهم"