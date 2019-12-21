فريق "واما" يطرح "على فكرة" على يوتيوب

طرحت شركة "نجوم ريكوردز" عبر قناتها على "يوتيوب"، فيديو كليب "على فكرة" لفريق "واما" الغنائي، من كلمات تامر حسين، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وتم تصويرها في إسبانيا ومن إخراج "John perez".

ويُعد الكليب هو الثاني لفريق "واما" من ألبوم "الصيف ابتدى"، حيث تم طرح من قبل كليب "شمس بحر"، من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع موسيقي وميكساج نادر حمدي، وإخراج John perez.

ويتكون ألبوم "واما" الجديد، من 10 أغنيات هي: "الصيف ابتدى، وشمس بحر، واسمها إيه، وبتحبي نفسك، وفطومة، وعلى فكرة، وبنتهرب، والله ع الجمال، وكترت حكاياتي، ويالا نرقص"، وهو إنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاي واي".

وشارك في ألبوم "الصيف ابتدى"، عدد من كبار الشعراء والملحنين في الوطن العربي، من بينهم الملحنين: الفنان رامي جمال، وخالد عز، ومن الشعراء شارك تامر حسين، وأيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبدالله.

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