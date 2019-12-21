جان ماري و راؤول يقدمان "حب الأيام" في "ذا فويس"

انتهى الموسيقار جان ماري الرياشي و الشاعر أحمد حسن راؤول من أغنية الحلقة الأخيرة لبرنامج ذا فويس التي ستعرض يوم السبت القادم على قناة ام بي سي مصر بحضور لجنة التحكيم راغب علامة ومحمد حماقي واحلام وسميرة سعيد . ويقوم بغناء الأغنية الأربع متسابقين الذين وصلوا للمرحلة النهائية وهم ايمان عبد الغني من مصر ومهدي عياشي من تونس وفهد مفتخر من المغرب ورضوان الأسمر من المغرب . الأغنية من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول والحان وتوزيع جان ماري الرياشي وتعبر عن الفرحة والتحدي وهي رسالة تفاؤول لكل الناس . Advertisements قد يهمك ايضاً: سميرة سعيد تؤكد أنها لا تعدّ نفسها طباخة ماهرة على عكس ما هو معروف عنها إطلالة سميرة سعيد المنقوشة بالثعبان في "ذا فويس"

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