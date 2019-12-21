قصة حب تجمع محمد مهران بهنادي مهنا في "بنات ثانوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ينتظر الفنان محمد مهران، طرح فيلمه السينمائي الجديد "بنات ثانوي"، المقرر طرحه بدور العرض يوم 7 يناير 2020.

وقال مهران، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يجسد بالفيلم شخصية الشيخ أشرف الكومي وهو شاب تربطه علاقة عاطفية بإحدى بطلات الفيلم، وهي أيتن التي تجسد شخصيتها بالأحداث الفنانة هنادي مهنا.

وأضاف: "الشيخ أشرف.. لديه مرجعية دينية غير صحيحة في حياته، ويعيش مستوى اجتماعي تحت المتوسط، ولم يكمل تعليمه، وبأفكاره الدينية غير الصحيحة يسير في طريق عاطفي غير صحيح".

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وعن تحضيراته للشخصية قال: "ابتديت أفكر في لهجة ولكنة مختلفة لكي يتحدث بها الشيخ أشرف، لتكون طريقة النطق بتاعته بالفيلم، خاصة أنه يحضر العديد من الندوات والمؤتمرات الخاصة بجماعات متشددة دينيًا.. وفكرت في شكل لبسه ونوع العطر المعين الذي يلازمه سواء المسك أو العود".

الفيلم تدور أحداثه حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذاتهن في مرحلة المراهقة، وتتوالى الأحداث والمفاجآت في إطار اجتماعي.

"بنات ثانوي" بطولة جميلة عوض وهنادي مهنا، مي الغيطي، هدى المفتي، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، محمد مهران، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.