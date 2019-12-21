الاثنين.. محمد كريم يشاهد مع الجمهور المصري فيلم "A Score to Settle"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بالتزامن مع إطلاق الفيلم الأمريكي A Score to Settle في دور العرض المصرية، يشارك بطله الفنان محمد كريم الجمهور أحد عروضه، وذلك بحضور الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة، يوم الاثنين المُقبل في سينما سيتي سنتر ألماظة.

ومن المقرر أن يشهد العرض حضور المنتج محمد حفظي، الفنان إياد نصار، الفنانة إنجي المقدم، الفنان أحمد خالد صالح.

يأتي ذلك بعد النجاح الذي شهده الفيلم في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية.

Advertisements

يُذكر أنه أقيم عرضًا خاصًا للفيلم بحضور محمد كريم، في المملكة العربية السعودية.

وتدور أحداث الفيلم الأمريكي حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عاماً من السجن ظلماً، لكن الشيء الوحيد الذي يحول دون تنفيذ خططه العنيفة، هو تطور علاقته بابنه.

الفيلم من إخراج شون كو، وتأليف جون ستيوارت نيومان، وبطولة نيكولاس كيدج، الفائز بجائزة الأوسكار وجولدن جلوب كأفضل ممثل عن دوره في فيلم Leaving Las Vegas عام 1995، بجانب العديد من الجوائز العالمية.