شهيرة: "خلعت غطاء الرأس أو لبسته الناس مالها ومالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منى الموجي وهاني صابر:

انتقدت الفنانة شهيرة انشغال البعض بفكرة عودتها للحجاب أو خلعها له، وذلك من خلال تغريدة أكدت في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الحساب الذي نشرها على موقع "تويتر" هو حسابها الشخصي.

وكتبت شهيرة "خلعت غطاء الرأس أو لبسته مالها الناس ومالي.. مشغولين ليه كده بالموضوع ده.. أنا الحمد لله طول عمري في أعمالي أو حياتي العادية لبسي معتدل بل محتشم.. فعشان نزلت صورة بإيشارب بسيط مع بنات العيلة يبقى شهيرة تعود للحجاب.. لو سمحتوا سيبوني في حالي.. دا أنا بحبكم".

الصورة التي أثارت الجدل وتتحدث عنها شهيرة، نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، وهي صورة قديمة التُقطت في حفل عيد ميلاد حفيدها ونجل ابنتها الفنانة رانيا محمود ياسين قبل 4 سنوات في 2015، وكانت تظهر فيها إلى جوار ابنتها رانيا وابنة شقيقتها الفنانة منة بدر تيسير والفنانة غادة نافع.