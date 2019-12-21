تراند اليوم : بعد ترحيلها من الإمارات.. فنانة شهيرة تداعب صدرها العاري بشكل فاضح

بعد ترحيلها مؤخرًا من الإمارات بسبب فضائحها الجنسية والظهور الجرئ، ظهرت الفنانة السورية إنجي خوري في فيديو صادم، أثار موجة جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوها بـ"الممثلة الإباحية".

وظهرت "خوري"- المثيرة للجدل- وهي داخل محل ملابس على ما يبدو ترتدي "بلوزة" شفافه تمامًا تظهر صدرها بشكل فاضح، فيما قامت بمداعبة صدرها أمام الكاميرا قائلة: ما ضروري تلبسوا أصلي المهم تكونوا أنتم أصليين"، وقامت بحمل صدرها ومداعبته بشكل فاضح، وهي تضحك بشكل هستيري.

وكتبت تعليقًا على الفيديو :"مش ضروري إذا لبستو تقليد يعني بتكونوا تقليد، إهم شي انتو تكونوا اصليين.. كلو يكون اصلي | من أقوال".

وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا عنيفًا عليها، بسبب جرأتها الغير طبيعية، فيما وصفها البعض بأنها "مشروع جديد لميا خليفة"- نجمة الأفلام الإباحية اللبنانية المعتزلة.

مش ضروري إذا لبستو تقليد يعني بتكونوا تقليد، إهم شي انتو تكونوا اصليين.. كلو يكون اصلي | من أقوال #انجي_خوري pic.twitter.com/WI3OfSppmI — انجي - Angie (@SingAngieKhoury) December 21, 2019

— انجي - Angie (@SingAngieKhoury)