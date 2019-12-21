تراند اليوم : الموت يفجع فنانة مصرية شهيرة

أفجع الموت، الفنانة المصرية ” وفاء عامر ”، حيث أعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن وفاة عمها ” إسماعيل مهدي عامر ” .

ونشرت الفنانة صورة لعمها وكتبت في تعليقها عليها قائلة : ” رحل أبي الثاني عمي وأجدع عائلة عامر .. عمي الرجل الكريم الجدع إسماعيل مهدي عامر ومعه أجمل الذكريات .. اللهم اغفر له ” .



وتفاعل المتابعون بشكل كبير على الصورة وانهالت عليها التعليقات بالدعاء لعمها الراحل بالرحمة والمغفرة .