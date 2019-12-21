خاص..مشتركو ذا فويس يتحدثون عن كواليس علاقتهم بمدربيهم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - اليوم ينتهي الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس"، والمنافسة انحصرت بين أربعة اشخاص من فرق المدربين الأربعة سميرة سعيد، وراغب علامة، وأحلام، ومحمد حماقي، ليختار الجمهور فائزًا واحدًا من خلال التصويت لمشترك واحد في الحلقة الختامية، التي ستكون مباشرة من ستوديوهات "ام بي سي" في بيروت.

لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس"

"الخليج 365" التقت مشتركي "ذا فويس" الذين وصلوا إلى الحلقة الأخيرة، مهدي عيّاشي من فريق راغب، وفهد مفتخر من فريق حماقي، ورضوان الأسمر من فريق سميرة، وإيمان عبد الغني من فريق أحلام، وتوقفنا مع كل واحد عن رأيه بالبرنامج ومدربه، ومن يتوقع أن يكون "أحلى صوت" في الموسم الخامس من البرنامج.

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مهدي عياشي: تعلمت الليونة من راغب علامة

مهدي عيّاشي من فريق راغب

مهدي عيّاشي من فريق راغب علامة، أكد لـ"الخليج 365" أنّ "برنامج "ذا فويس" من أهم البرامج العربية، وهو إضافة كبيرة في مسيرتي الفنية وبتنا في مرحلة متقدمة جدًّا".

*ما الذي تعلّمتَه من راغب علامة؟

-تعلّمت منه طيلة البال والليونة في التعامل، وراغب قيمة فنية وتجربته طويلة في المجال الفني.

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*في حال لم تخطف لقب "ذا فويس" ماذا ستفعل؟

-صدقني عادي، المهم أنني وصلت إلى مرحلة متقدمة من البرنامج، وهذا في حدّ ذاته إنجاز.

فهد مفتخر: حماقي يقول لي فكّر أنك الأفضل

فهد مفتخر من فريق حماقي

*كثر قالوا إنّ اللقب سيكون مغربيًّا، ماذا تعتقد؟

-إن شاء الله يكون اللقب مغربيًّا، وفي حال لم يكن كذلك لا مشكلة، فكل المشتركين يستحقون اللقب، والله يوفق الجميع.

*ما النصيحة التي يقدمها لك حماقي؟

-دائمًا يقول لي فكر أنك الأفضل، وإن شاء الله نحن الأفضل.

إيمان عبد الغني: أحلام حريصة على أن نظهر بأحلى صورة

ايمان عبد الغني من فريق أحلام

*كيف هي تحضيراتكِ للحلقة النهائية من "ذا فويس"؟

-بداية، أحب "الخليج 365" جدًّا، وسبق أن وضعوا لي صورتي على الغلاف عندما قدمت مسلسل "ليلى مراد".

*ماذا لو كنتِ "ذا فويس" للموسم الخامس؟

-سأكون أسعد واحدة، وفي حال لم أخطف اللقب لن أزعل، لأنّ وصولي لهذه المرحلة مهمّ جدًّا.

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*سبق وأن طلبت منكِ أحلام تخفيف غرورك؟ كيف تخطّيتِ هذا الأمر؟

-كل ملحوظة من أحلام آخذها بعين الاعتبار، سواء في شكلي أو صوتي وطريقة أسلوبي، واحلام فنانة كبيرة وعندها خبرة، وما الذي يمكن أن يفهمه الجمهور بطريقة صحيحة وما الذي لا يتقبله.

وتابعت: "أحلام من البداية فهمت شخصيتي وأحبت ثقتي بنفسي، لكن لم تحبّ أن ينعكس هذا الأمر بطريقة مغايرة، ومن حقي أن أثق بنفسي".

*هل تتواصل أحلام معكِ دائمًا؟

-أحلام تتواصل دائمًا مع فريقها، وتنصحني باختيار الأغاني وتهتم ّ التفاصيل، وحريصة على أن يظهر فريقها بأحلى صورة، وإن شاء الله تخطف لقب أحلى صوت للمرة الثانية.

*غنّيتِ مع راغب علامة بكل راحة، كم أنتِ مثقلة موسيقيًّا؟

-درست موسيقى عربية وراغب علامة من العلامات الكبيرة في الفن، وهو لا يجعلك تشعر بأنّ هناك مسافة بينك وبينه".

*من سيخطف اللقب برأيِك؟

-متوقع أيّ شخص بين الأربعة، وممكن صوت واحد يغيّر النتيجة في آخر لحظة، وهناك من خرج من البرنامج وكان يستحق البقاء. في النهاية الحكم للجمهور.

رضوان الأسمر: إحساس سميرة سعيد يُدرّس

رضوان الأسمر من فريق سميرة

*كيف هي استعدادتك للحلقة الختامية؟

-"مزيان" (جيدة جدًّا)، وأتمنى أن ينال العرض الذي سنقدمه استحسان الجمهور.

*هل أسلوب غنائك يشبه أسلوب سميرة سعيد ؟

-إحساس سميرة سعيد يُدرّس، وخبرتها كبيرة، وإنسانة لديها مكانة كبيرة، وثقافة موسيقية مهمة تُحترم عليها.

*من سيخطف اللقب برأيِك؟

-أيّ شخص يستحق أن يكون صاحب اللقب لهذا الموسم، ووصولنا لهذه المرحلة مهم جدًّا.

وأضاف: "المرشحون للفوز هم من خيرة المشتركين الذين اشتركوا في البرنامج لهذا العام، ولا فرق بين واحد وآخر".

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